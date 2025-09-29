«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ Премьер Польши Туск: страны Запада находятся в новом противостоянии с Россией

Польша считает состоявшимся факт ведения военного противостояния между Западом и Россией, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Политик охарактеризовал текущий конфликт как «войну нового типа», пишет The Guardian.

По словам главы польского правительства, западному трансатлантическому сообществу необходимо осознать, что противостояние с Россией является текущей реальностью, а не гипотетической перспективой. Туск подчеркнул, что, хотя данный конфликт имеет нетрадиционный характер, его следует признать состоявшимся. Он отметил особую роль лидеров общественного мнения в формировании адекватного восприятия существующей ситуации.

Мы не хотели этого, иногда это странно, но это — война нового типа, — заявил премьер.

Ранее оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши. Туск созвал экстренное заседание кабмина и провел встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. В НАТО отметили, что не считают инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой.