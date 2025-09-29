Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 23:03

«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ

Премьер Польши Туск: страны Запада находятся в новом противостоянии с Россией

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша считает состоявшимся факт ведения военного противостояния между Западом и Россией, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Политик охарактеризовал текущий конфликт как «войну нового типа», пишет The Guardian.

По словам главы польского правительства, западному трансатлантическому сообществу необходимо осознать, что противостояние с Россией является текущей реальностью, а не гипотетической перспективой. Туск подчеркнул, что, хотя данный конфликт имеет нетрадиционный характер, его следует признать состоявшимся. Он отметил особую роль лидеров общественного мнения в формировании адекватного восприятия существующей ситуации.

Мы не хотели этого, иногда это странно, но это — война нового типа, — заявил премьер.

Ранее оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши. Туск созвал экстренное заседание кабмина и провел встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. В НАТО отметили, что не считают инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой.

Дональд Туск
Польша
конфликты
противостояния
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.