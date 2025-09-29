Жительница Воскресенска описала момент взрыва украинского БПЛА

Взрыв от попадания в жилое здание украинского беспилотника, прогремевший в 03:29 ночи в Воскресенске, вызвал пожар, сообщила местная жительница. По ее словам, от ударной волны у нее в доме осыпалась декоративная отделка, а из окна сразу было видно, как все охвачено огнем, передает корреспондент NEWS.ru.

В 03:29 ночи произошел взрыв. У меня в комнате есть декоративная штукатурка, она вся осыпалась. Я проснулась от этого. <…> Сразу поняла, что произошло, потому что взрыв был ужасный. И в окно сразу было видно. <…> Я сразу увидела, что все горит. <…> Вышли на улицу, смотрели. Было очень много людей. Было много звуков, взрывался газ, потому что были хлопки, черепица крыши разлетелась, — рассказала девушка.

Ранее родственник погибших пенсионерки и ребенка сообщил, что пятилетний мальчик, не выживший после атаки беспилотника, через два дня мог отпраздновать свое шестилетие. По его словам, в ту ночь ребенок находился у 76-летней прабабушки, других людей в доме не было.

Кроме того, пожар в частном доме в подмосковном Воскресенске, где погибли пятилетний мальчик и 76-летняя прабабушка, попал на видео. Судя по кадрам, огонь быстро охватил все строение, и дом сгорел почти полностью.