Жительница Воскресенска описала момент взрыва украинского БПЛА

29 сентября 2025 в 15:01

Жительница Воскресенска рассказала о мощном взрыве из-за попадания БПЛА в дом

Разбитые стекла в доме на месте падения обломков БПЛА в городе Воскресенске Разбитые стекла в доме на месте падения обломков БПЛА в городе Воскресенске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взрыв от попадания в жилое здание украинского беспилотника, прогремевший в 03:29 ночи в Воскресенске, вызвал пожар, сообщила местная жительница. По ее словам, от ударной волны у нее в доме осыпалась декоративная отделка, а из окна сразу было видно, как все охвачено огнем, передает корреспондент NEWS.ru.

В 03:29 ночи произошел взрыв. У меня в комнате есть декоративная штукатурка, она вся осыпалась. Я проснулась от этого. <…> Сразу поняла, что произошло, потому что взрыв был ужасный. И в окно сразу было видно. <…> Я сразу увидела, что все горит. <…> Вышли на улицу, смотрели. Было очень много людей. Было много звуков, взрывался газ, потому что были хлопки, черепица крыши разлетелась, — рассказала девушка.

Ранее родственник погибших пенсионерки и ребенка сообщил, что пятилетний мальчик, не выживший после атаки беспилотника, через два дня мог отпраздновать свое шестилетие. По его словам, в ту ночь ребенок находился у 76-летней прабабушки, других людей в доме не было.

Кроме того, пожар в частном доме в подмосковном Воскресенске, где погибли пятилетний мальчик и 76-летняя прабабушка, попал на видео. Судя по кадрам, огонь быстро охватил все строение, и дом сгорел почти полностью.

Воскресенск
пожары
взрывы
атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
видео
Артур Лебедев
А. Лебедев
Александр Финохин
А. Финохин
