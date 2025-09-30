В ФРГ объяснили, почему Мерц вступил в противостояние с фон дер Ляйен Политолог Рар: Мерц вступил в спор с фон дер Ляйен для сохранения компетенций

Канцлер Германии Фридрих Мерц вступил в полемику с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с целью отстаивания своих профессиональных компетенций, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, уже продолжительное время в Евросоюзе ведется дискуссия между представителями левого и правого политических спектров.

Урсула фон дер Ляйен присваивает себе слишком много власти за счет интересов национальных государств и правительств. В Евросоюзе давно идет спор между левыми, которые намерены создать из ЕС супербюрократию, некое сверхгосударство, и консерваторами, которые хотят, чтобы главные компетенции оставались в руках национальных правительств, а не евробюрократов. Мерц в этом случае как консерватор должен фон дер Ляйен одернуть, — пояснил Рар.

Ранее появилась информация о том, что Мерц вступил в открытое противостояние с фон дер Ляйен, выражая несогласие с основными направлениями политики Евросоюза. Канцлер ФРГ стремится восстановить доминирующую роль Германии в европейских делах, что неизбежно приводит к конфронтации с руководством в Брюсселе.