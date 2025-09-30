До 17 тысяч рублей. Выплаты ко Дню пожилых: кому положены, как оформить

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Ежегодно в российских регионах к этой дате приурочены дополнительные единовременные выплаты. NEWS.ru рассказывает, кому из пенсионеров полагается прибавка, каков ее размер и что надо сделать, чтобы ее оформить.

Что представляет собой выплата ко Дню пожилого человека

Выплаты ко Дню пожилого человека — это одна из форм социальной поддержки, призванная частично компенсировать рост расходов пожилых граждан на фоне инфляции и подчеркнуть внимание государства к старшему поколению.

Массовых единовременных выплат, приуроченных к этой дате, на федеральном уровне в 2025 году не предусмотрено. Однако некоторые субъекты РФ самостоятельно назначают такие выплаты. Финансирование идет из региональных бюджетов, поэтому местные власти сами решают, в каком размере будет выплата и каковы условия для ее получения.

Размер выплаты зависит исключительно от региональных властей и возможностей бюджета, говорит NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

В каких регионах и сколько доплатят ко Дню пожилых

В Челябинской области власти доплачивают пожилым 800 рублей при условии, что на 1 октября текущего года человек достиг пенсионного возраста (то есть если женщине уже исполнилось 55 лет, а мужчине 60).

Всего на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 676,2 млн рублей. Большинству южноуральцев выплаты ко Дню пожилого человека перечислены в августе. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых до 1 октября 2025 года, выплаты будут произведены после 1 октября.

В Ярославской области доплата предусмотрена только для неработающих пенсионеров, которые ранее трудились в госструктурах и госучреждениях, подчиняющихся региональному правительству. Сумма материальной помощи — 500 рублей.

В Рязанской области единовременные выплаты в размере 500 рублей положены только лицам старше 90, проживающим в регионе и получающим социальную или страховую пенсию.

В Ненецком автономном округе (НАО) действует дифференцированный подход. Женщинам, которым на 1 октября 2025 года исполнилось 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет, выплатят по 10 тысяч рублей (размер выплаты увеличили вдвое с 2025 года), если они проработали в регионе более 15 лет. При аналогичном стаже и возрасте более 70 лет размер выплаты составит 17 272 рубля.

В Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) выплаты положены женщинам, достигшим 60 лет и мужчинам, достигшим 65 лет. Еще одно условие: получатели должны постоянно проживать в регионе. Сумма доплаты — 1122 рубля.

В Приморском крае выплаты к 1 октября положены тем, кто достиг пенсионного возраста на 31 декабря 2024 года и получает военную или страховую пенсию. Таким гражданам выплатят по 1000 рублей.

В Москве и Подмосковье отдельные выплаты ко Дню пожилого человека не предусмотрены. Власти объясняют это наличием других постоянных мер поддержки, таких как, например, ежемесячные городские доплаты к пенсии. Но некоторые районы могут производить доплату отдельно от региона. Например, в Дмитровский районе Московской области неработающие пенсионеры возрастом от 70 лет получат по 500 рублей.

Как оформить выплаты к 1 октября

В большинстве регионов выплаты предоставляются в проактивном режиме, то есть пожилым людям никуда специально обращаться не надо. Получить деньги можно так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет, который предназначен для поступления пенсии.

Но в некоторых муниципалитетах требуется подать заявление через МФЦ или органы соцзащиты. Особенно это касается тех пенсионеров, которые не получают ежемесячные пособия и не состоят на учете в органах соцзащиты.

«Социальный Фонд России в последнее время стремится все выплаты перевести в автоматически назначаемые. То есть если человек соответствует критериям для выплаты, назначение не требует его волеизъявления», — комментирует в беседе с NEWS.ru гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

При этом эксперт признает: в случае региональных выплат такое «назначение» не всегда работает. По его словам, о подобных мерах поддержки можно узнать чаще всего на сайтах региональных отделений СФР или администрации региона. «Поэтому, если критерии заявлены, человек им соответствует, а выплаты не назначены, необходимо обратиться в МФЦ или уточнить порядок начисления, обратившись в СФР через личный кабинет на сайте Фонда», — советует эксперт.

У кого вырастут пенсии с 1 октября

У двух категорий граждан с 1 октября пенсии вырастут в любом случае. Во-первых, у тех, кому исполнится 80 лет. Им положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии — это 17 815,4 рубля (сумма без районных коэффициентов) и надбавка за уход в размере 1314 рублей.

Во-вторых, с октября на 7,6% вырастут пенсионные выплаты военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств.

