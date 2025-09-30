Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:38

На Западе заявили, что Мерц начал борьбу за влияние с фон дер Ляйен

Bloomberg: канцлер ФРГ Мерц вступил в конфронтацию с главой ЕК фон дер Ляйен

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц вступил в открытое противостояние с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, оспаривая ключевые направления политики ЕС, сообщает Bloomberg. По данным издания, немецкий политик намерен вернуть Германии главную роль в европейских делах, что ставит его на путь конфронтации с брюссельским руководством.

Как отмечают в агентстве, Мерц критикует подход фон дер Ляйен по вопросам бюджета, экологии, обороны и торговли, выступая против увеличения бюджета ЕС и введения новых налогов. Конфликт обострился после заявления главы ЕК о планах размещения войск на Украине, на что немецкий канцлер ответил категорическим отказом отправлять военных до заключения перемирия.

По данным издания, противостояние отражает фундаментальное различие в видении будущего ЕС: фон дер Ляйен продвигает курс на федерализацию союза, в то время как Мерц выступает за усиление роли национальных правительств.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия не находится в состоянии войны, но и больше не находится в состоянии мира. Так он прокомментировал инциденты с дронами в Дании и федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Германия
Еврокомиссия
