«Народная проблема»: автоэксперт о спорах вокруг утилизационного сбора

Повышение утилизационного сбора для физических лиц может лишить российский рынок целого ряда моделей машин, что больно ударит по кошелькам сотен тысяч граждан, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, эта проблема касается 550 тысяч авто в год при общем объеме рынка новых машин чуть более одного миллиона.

Инициатива от партии «Справедливая Россия», которая предлагает не повышать утилизационный сбор для физических лиц — это по-настоящему важно и нужно. Утильсбор для физлиц касается 550 тысяч автомобилей в год — чуть более одного миллиона продаж новых машин. Это колоссальная цифра. И если сейчас их убрать, то наш рынок лишится длиннющего ряда тех моделей, которые на нем представлены. Мы понимаем, что это очень больно ударит по тем сотням тысяч жителей Дальнего Востока, которые хотели бы купить себе машину с правым рулем. Это больно ударит по тем десяткам тысяч людей, которые уже заказали автомобили из-за рубежа. Это реально народная проблема, — пояснил Шапарин.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что льготные коэффициенты при уплате утилизационного сбора продолжат действовать для самых массовых и востребованных у россиян автомобилей. По словам министра, сумма останется той же — речь идет о 3,4 тысячи рублей за новую машину и 5,2 тысячи рублей за транспортное средство старше трех лет.