Выступление министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Кремль положительно оценивает результаты работы главы МИД России Сергея Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, о них доложено российскому лидеру Владимиру Путину.

Конечно же, результаты очень позитивно оцениваются. Результаты действительно насыщенные и содержательные, — сказал Песков.

Ранее Лавров заявил на пресс-конференции в ООН, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

Министр также отметил, что Россия осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации». По его словам, Киев сильно пожалеет, если претворит свои планы в жизнь. Он назвал политической слепотой надежды на возврат границ Украины на состояние 2022 года. По мнению главы МИД, подобные ожидания свидетельствуют о непонимании текущей политической реальности.

Кроме того, Лавров категорически опроверг информацию о нацеливании российских ракет и беспилотников на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса. Он добавил, что такие ситуации не возникали никогда