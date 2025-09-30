Йом Кипур — 2025: смысл самого святого дня для иудеев

В начале октября 2025 года иудейский мир справляет особо значимое торжество — Йом Кипур, или же Судный день. О смысле, истории и традициях праздника, а также о том, как поздравить отмечающих, читайте в материале NEWS.ru.

Когда в этом году Йом Кипур

В 2025 году Йом Кипур, он же Судный день или День Искупления, начинается с заходом солнца 1 октября и завершается с появлением первых звезд 2 октября. Это кульминация десяти Дней трепета, или Дней раскаяния, которые начинаются с Рош ха-Шана (еврейского Нового года, в текущем году отмечался с 22 по 24 сентября). Для верующих еврейский праздник Йом Кипур — это время глубокого духовного очищения, когда решается их судьба на предстоящий год.

Суть праздника: день искупления и покаяния

Чтобы понять, что это за праздник Йом Кипур, нужно разобраться в значении его названия. В переводе на русский оно звучит как День Искупления, или Судный день. Согласно еврейской традиции, именно в этот день Бог выносит окончательный приговор каждому человеку, оценивая его поступки за минувший год. И именно период с еврейского Нового года до дня Йом Кипур является временем, когда верующий может раскаяться в грехах, исправить ошибки прошлого и попросить прощения у близких. Словом, еврейский Йом Кипур — это день, до которого необходимо искупить прегрешения за прошедшие двенадцать месяцев.

Важно понимать, что в день Йом Кипур искупаются грехи исключительно перед Богом. Преступления против других людей (обиды, обман, воровство) не могут быть прощены Всевышним, пока виновный лично не извинится перед пострадавшими и не попытается загладить свою вину. Таким образом, праздник служит напоминанием:

о личной ответственности перед окружающими;

важности честных отношений между людьми;

прямой связи с Творцом.

Йом Кипур в Израиле и еврейских диаспорах — это день строгого поста, молитв и глубокого самоанализа, когда все мирские заботы отходят на второй план.

Смысл праздника Йом Кипур Фото: Shutterstock/FOTODOM

Традиции и обычаи: что делают верующие перед и во время поста

Подготовка к Йом Кипур начинается заранее. В канун поста принято совершать особый обряд «капарот» (символическое искупление). Это символическое действие, во время которого над головой вращают живую курицу или деньги — жертву. Курицу после ритуала забивают. Но сегодня капарот практикуют в основном ортодоксальные евреи. Также накануне Судного дня принято просить прощения у друзей, коллег и родственников, раздавать пожертвования.

Обязательной является праздничная трапеза накануне поста, до захода солнца. Она символизирует укрепление сил для духовной работы и должна быть сытной, но без излишеств. Перед началом говения зажигают праздничные свечи, при этом произносят особое благословение.

Сам день Йом Кипур верующие проводят в синагоге, где читаются пять особых молитв. Самая известная из них — «Кол Нидрей» («Все обеты») — торжественно звучит в самом начале праздника, вечером, задавая тон всему дню. Она символически освобождает от невыполненных обетов, данных Богу. Молитвы в этот день длинные и сосредоточены на исповеди в грехах («видуй») и просьбах о прощении.

Строгие запреты Йом Кипур: что нельзя делать

Чтобы полностью сосредоточиться на духовном, на время Йом Кипур (около 25 часов) накладываются пять основных запретов, предписанных Торой:

Запрет на еду и питье. Пост в Йом Кипур является абсолютным, его должны соблюдать все здоровые взрослые, достигшие возраста бат- или бар-мицвы (12 лет для девочек, 13 — для мальчиков). От поста освобождаются больные, дети, роженицы и те, чьему здоровью пост может нанести вред.

Запрет на умывание и купание. Разрешено лишь ополоснуть пальцы утром после пробуждения.

Запрет на использование декоративной и уходовой косметики. Это подчеркивает отказ от тщеславия.

Запрет на ношение кожаной обуви. Верующие надевают удобную обувь на резиновой или тканевой основе (к примеру, кроссовки или тапочки), что символизирует смирение и отрешение от роскоши.

Запрет на секс и другие интимные практики.

Кроме того, в этот день запрещена любая работа (как в Шаббат), включая использование электроники, вождение автомобиля и т. д.

Завершение поста: праздничная трапеза

Окончание Йом Кипур знаменуется долгим трублением шофара (бараньего рога) во время вечерней молитвы «Неила» («Закрытие врат»). Этот звук символизирует момент, когда Небесные врата закрываются и приговор скрепляется.

После этого верующие возвращаются домой для разговения. Праздничная трапеза начинается с легкой закуски, часто молочной, чтобы резко не нагружать желудок. На столе обычно присутствуют:

Эта трапеза — радостное событие, наполненное облегчением и надеждой на то, что молитвы были услышаны, а значит, год будет счастливым и сладким. Сразу после Йом Кипур начинается подготовка к следующему празднику — Суккот, что символизирует непрерывный цикл еврейской жизни.

Запреты и традиции на Йом Кипур Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно поздравить иудея с Йом Кипур

Йом Кипур в 2025 году— это день строгого поста и молитв. А потому и традиционные поздравления имеют особый характер. Их произносят до начала поста.

Самые правильные и распространенные фразы на иврите:

«Гмар хатима това!» — «Хорошей записи в Книге Жизни!» Это традиционное и самое уместное пожелание.

«Цом каль!» — «Легкого поста!» Эту фразу говорят тем, кто собирается поститься.

«Шана това!» — «Хорошего года!» Это универсальное поздравление на весь период Высоких праздников.

Если вы не уверены в произношении на иврите, можно сказать простые поздравительные слова на русском языке: «Желаю вам легкого поста и чтобы ваши молитвы были услышаны» или «Пусть ваш пост будет не в тягость, а в радость». Главное — проявлять уважение и понимание к значимости этого дня для празднующего.

Итак, теперь вы знаете, что это за праздник — Йом Кипур и когда Йом Кипур в этом году. Обязательно поздравьте отмечающих с этой важной датой. Шана това!