30 сентября 2025 в 13:54

Появились кадры с места убийства сотрудницы банка в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала кадры с места убийства сотрудницы банка в Москве. Известно, что жертвой преступника стала его бывшая начальница.

В качестве орудия преступления мужчина выбрал небольшой нож. На кадрах видны лужи крови. Судя по всему, нападение произошло прямо на рабочем месте.

Тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи обнаружено в помещении банка на ул. Автозаводской, — рассказали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что к преступлению может быть причастен коллега, с которым у погибшей женщины были конфликты. Мужчина 1985 года рождения задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

До этого сообщалось, что женщина скончалась на месте от полученных травм. Известно, что сотрудники правоохранительных органов обезвредили мужчину.

Также в Санкт-Петербурге на Фермском шоссе неизвестный напал на 10-летнего мальчика, игравшего в футбол с друзьями во дворе жилого комплекса. Камеры зафиксировали, как мужчина схватил ребенка за шею, потащил в укромное место, нанес удары и толкнул в стену.

убийства
ножи
Москва
фото
