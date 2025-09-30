Названа возможная причина убийства сотрудницы банка в Москве

Убийство сотрудницы банка на юге Москвы могло быть совершено ее коллегой на почве личных неприязненных отношений, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Тело 39-летней женщины с ножевым ранением в области шеи было обнаружено в помещении финансового учреждения на улице Автозаводской.

По предварительным данным следствия, телесные повреждения сотруднице причинил ножом ее коллега 1985 года рождения, который был задержан правоохранительными органами. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что в Архангельске отчисленный из техникума 18-летний студент напал на бывших преподавателей с ножом. Юноша с маской на лице ворвался в здание колледжа строительства и экономики и устроил резню.

До этого в Саратовской области поймали «черных опекунов», которые годами скрывали труп ребенка-инвалида. В отношении 52-летней местной жительницы и ее 35-летнего сына возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве и систематическом истязании трех опекаемых детей.