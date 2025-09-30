Москвич зарезал начальницу в отделении банка на Автозаводской улице

В Москве сотрудник отделения банка на Автозаводской улице напал с ножом на свою начальницу, передает пресс-служба столичного главка СК. Женщина скончалась от полученных травм.

Сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что преступника задержали и обезвредили.

Ранее житель Кемерово во время пьяной ссоры задушил жену кабелем от телефона. Тело 45-летней женщины, присыпанное мусором, нашли в заброшенном погребе. Полицейские быстро установили личность подозреваемого: им оказался 60-летний супруг погибшей, которого задержали дома. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Сланцах Ленинградской области мужчина ворвался в соседнюю квартиру, облил жильцов растворителем и поджег его. При пожаре погибла женщина, еще четверо получили ожоги различной степени тяжести. Злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители.