ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 10:42

Россиянин изрезал двух человек у автовокзала

Нетрезвый житель Ялты напал с ножом на двух человек у автовокзала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Ялте пьяный мужчина напал с ножом на двух человек, передает пресс-служба МВД по Республике Крым. По данным ведомства, после инцидента всем троим понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали.

По предварительной информации, 06.12.2025 около 19:00 в районе автовокзала неизвестный напал с ножом на двоих мужчин. Зачинщик находился в состоянии опьянения, — сказано в сообщении.

Ранее в Вольске мужчина напал на своего 64-летнего знакомого во время застолья. Подозреваемый избил потерпевшего металлическим каркасом от стула. Пострадавшего в состоянии комы госпитализировали, у него диагностировали черепно-мозговую травму. Подозреваемого, 43-летнего мужчину, задержали, он признался в содеянном.

Также в Москве 16-летний подросток напал с ножом на охранника, который сделал ему замечание, и нанес мужчине не менее двух ножевых ранений. Инцидент произошел в торговом центре на Ореховом бульваре. Подозреваемого задержали. По версии следствия, он также оказал сопротивление полиции и ранил двух сотрудников.

Ялта
МВД
ножи
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.