Россиянин изрезал двух человек у автовокзала Нетрезвый житель Ялты напал с ножом на двух человек у автовокзала

В Ялте пьяный мужчина напал с ножом на двух человек, передает пресс-служба МВД по Республике Крым. По данным ведомства, после инцидента всем троим понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали.

По предварительной информации, 06.12.2025 около 19:00 в районе автовокзала неизвестный напал с ножом на двоих мужчин. Зачинщик находился в состоянии опьянения, — сказано в сообщении.

Ранее в Вольске мужчина напал на своего 64-летнего знакомого во время застолья. Подозреваемый избил потерпевшего металлическим каркасом от стула. Пострадавшего в состоянии комы госпитализировали, у него диагностировали черепно-мозговую травму. Подозреваемого, 43-летнего мужчину, задержали, он признался в содеянном.

Также в Москве 16-летний подросток напал с ножом на охранника, который сделал ему замечание, и нанес мужчине не менее двух ножевых ранений. Инцидент произошел в торговом центре на Ореховом бульваре. Подозреваемого задержали. По версии следствия, он также оказал сопротивление полиции и ранил двух сотрудников.