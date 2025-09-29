Россиянин пытался спрятать тело убитой жены под мусором в погребе Житель Кемерово задушил жену кабелем от телефона и выбросил тело в погреб

Житель Кемерово задушил кабелем от телефона свою жену во время пьяной ссоры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Ее присыпанное мусором тело после сообщений от очевидцев было обнаружено в заброшенном погребе с признаками насильственной смерти.

Поступило сообщение о том, что в районе улицы Красноармейской неизвестный мужчина несет женщину в крови, — говорится в сообщении ведомства.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские определили дом, из которого было вынесено тело женщины. В результате поквартирного обхода оперативники установили, что погибшей является 45-летняя жительница города. К убийству оказался причастен ее 60-летний супруг, он был задержан по месту жительства.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

