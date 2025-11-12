В «Яндексе» прокомментировали вопрос о доставке алкоголя курьерами

Обсуждение рисков и аспектов доставки алкоголя курьерами ведется не в первый раз и опасения по поводу безопасности курьеров преувеличены, заявил директор по корпоративным отношениям сервисов электронной коммерции ООО «Яндекс» Дмитрий Русаков. По его словам, курьеры уже перевозят ценные вещи, такие как электроника, и при этом никто не беспокоится о возможных рисках для них, передает корреспондент NEWS.ru.

Этот вопрос мы обсуждали года четыре назад, и тогда представители тоже нам говорили о том, что, как только курьерам разрешат возить алкоголь, их просто будут грабить на улице. То есть никого не смущает, что курьеры возят Samsung, iPhone, ноутбуки и все остальное, — прокомментировал Русаков.

Эксперт также подчеркнул, что товары обычно упаковываются и курьеры не всегда осведомлены о содержимом своих посылок. Помимо этого, Русаков сообщил о планах по внедрению биометрических систем для обеспечения безопасности курьеров и мониторинга ситуации. По его словам, «Яндекс» также изучает различные подходы к организации доставки и планирует проверять соответствие товаров возрастным ограничениям, в частности при продаже энергетических напитков.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров заявил, что основным препятствием для развития онлайн-торговли вином является несогласованность государственных органов. Эксперт подчеркнул, что современные методы проверки возраста покупателя, такие как биометрия, могут эффективно применяться и в онлайн-продажах.