09 августа 2025 в 20:06

Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать новую схему, связанную с доставкой косметики, сообщил эксперт в области хранения и анализа больших данных Тимофей Воронин. По его словам, которые приводит RT, злоумышленники от имени сотрудника якобы сервиса доставки узнают домашний адрес потенциальной жертвы и просят ее подтвердить получение подарка кодом из СМС. Также они могут пугать платным хранением.

Вам звонит неизвестный, представляется сотрудником сервиса доставки и говорит о том, что вам отправили подарок от одного из крупных магазинов с товарами для красоты, — сообщил эксперт.

До этого сообщалось, что мошенники в онлайн-играх обещают несовершеннолетним подарки или особые предметы, а также проводят мнимые розыгрыши в игровой валюте. По информации МВД России, таким образом злоумышленники хотят выманить у детей персональные данные или деньги.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. В письмах — PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату.

