Названы хитрые уловки мошенников в онлайн-играх

Мошенники в онлайн-играх обещают несовершеннолетним подарки или особые предметы, а также проводят мнимые розыгрыши в игровой валюте, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, таким образом злоумышленники хотят выманить у детей персональные данные или деньги.

В арсенале мошенников есть и фейковые аккаунты популярных стримеров и блогеров. Во время общения с несовершеннолетними злоумышленники убеждают их через телефон родителей перевести им деньги. Также они стремятся получить снимки банковской карты взрослых.

Ранее в России выявили новую схему телефонного мошенничества, в которой злоумышленники поочередно представляются сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Сначала они звонят от имени курьерской службы и просят код из СМС для подтверждения несуществующего заказа, а затем совершают звонок якобы от регулятора. Во второй части аферы мошенники предлагают «помочь» восстановить доступ к «Госуслугам» и отменить фиктивный микрозаем, чтобы узнать коды авторизации.