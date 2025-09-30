Медведев рассказал, прибегает ли к помощи нейросети при написании постов Медведев объяснил, что не пользуется нейросетями для написания постов

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл, что регулярно использует генеративный искусственный интеллект в работе, но не для написания своих Telegram-постов. В ходе открытой панельной дискуссии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия» он также отметил, что положительно оценивает качество российских разработок в области нейросетей, передает РИА Новости.

Я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. Это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канале, он пока на такое не способен, — пояснил Медведев.

Ранее глава Верховного суда Игорь Краснов заявил, что внедрение технологии искусственного интеллекта снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию. Он отметил, что этот инструмент уже активно используется в некоторых странах.

До этого IT-специалист Артем Геллер заявил, что умение работать с нейросетями становится важным фактором при трудоустройстве россиян. По его словам, на собеседованиях все чаще спрашивают, знаком ли кандидат с искусственным интеллектом и насколько он вовлечен в эту сферу.