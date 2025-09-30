«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut

«VK Видео» запустил возможность поддержать блогеров через опцию VK Donut. Пользователи могут отправить деньги авторам, нажав на кнопку под роликом или при переходе на страницу канала.

Монетизация в соцсетях меняется: важно не только помогать авторам зарабатывать, но и бесшовно встраивать поддержку в процесс потребления контента. VK Donut — шаг в эту сторону: зрители получают доступ к дополнительному контенту, а авторы — стабильный источник дохода, — подчеркнул директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.

С помощью VK Donut авторы могут выстраивать многоуровневую систему подписки. Каждый уровень включает определенный набор привилегий — от доступа к эксклюзивным роликам до участия в закрытых трансляциях. Подписчики, выбрав один из них, автоматически получают все бонусы, предусмотренные для него и для более младших тарифов.

Ранее «VK Музыка» запустил новый тематический раздел «Детям», ориентированный в первую очередь на аудиторию младшего дошкольного возраста. В его каталог вошли подборки детских песен, сказок, аудиокниг, аудиоспектаклей и подкастов.