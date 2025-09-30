Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 13:00

«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

«VK Видео» запустил возможность поддержать блогеров через опцию VK Donut. Пользователи могут отправить деньги авторам, нажав на кнопку под роликом или при переходе на страницу канала.

Монетизация в соцсетях меняется: важно не только помогать авторам зарабатывать, но и бесшовно встраивать поддержку в процесс потребления контента. VK Donut — шаг в эту сторону: зрители получают доступ к дополнительному контенту, а авторы — стабильный источник дохода, — подчеркнул директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.

С помощью VK Donut авторы могут выстраивать многоуровневую систему подписки. Каждый уровень включает определенный набор привилегий — от доступа к эксклюзивным роликам до участия в закрытых трансляциях. Подписчики, выбрав один из них, автоматически получают все бонусы, предусмотренные для него и для более младших тарифов.

Ранее «VK Музыка» запустил новый тематический раздел «Детям», ориентированный в первую очередь на аудиторию младшего дошкольного возраста. В его каталог вошли подборки детских песен, сказок, аудиокниг, аудиоспектаклей и подкастов.

