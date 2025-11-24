День матери
24 ноября 2025 в 12:24

В ЕС анонсировали новые правила для инвесторов из-за Китая

FT: Евросоюз ужесточит контроль над иностранными инвестициями из-за Китая

Стефан Сежурне Стефан Сежурне Фото: IMAGO/M.Popow/imago-images.de/Global Look Press
Евросоюз намерен ужесточить регулирование в сфере иностранных инвестиций для защиты своего единого рынка, сообщает газета Financial Times. Новые меры призваны предотвратить получение компаниями из третьих стран, в первую очередь китайскими, односторонних преимуществ без создания рабочих мест и трансфера технологий в ЕС.

Инициатива по пересмотру правил в настоящее время находится на стадии обсуждения и будет официально представлена Еврокомиссией в декабре. Эти предложения являются частью более широкой стратегии, направленной на укрепление европейской промышленной базы и стимулирование экономического роста.

Как заявил еврокомиссар по вопросам промышленности Стефан Сежурне, обновленные критерии должны гарантировать, что иностранные капиталовложения будут работать на развитие всей европейской производственной цепочки, а не только на сборку готовых компонентов. Он также добавил, что вероятным требованием для инвесторов станет обязательное создание рабочих мест для местных специалистов.

Особое внимание новые правила уделят высокотехнологичным секторам, таким, как производство аккумуляторных батарей, где будет введено обязательство по передаче технологического ноу-хау. При этом в тексте законодательного акта Китай не будет упомянут напрямую, однако именно на его компании в первую очередь будет ориентировано обновленное регулирование.

Ранее сообщалось, что в Тыве рассматривают возможность подключить монгольские и китайские компании к строительству железной дороги Курагино — Кызыл, которую планируют продлить до границы с Монголией. В обмен инвесторам из Китая могут предоставить доступ к разработке месторождений редких и редкоземельных металлов в регионе.

Евросоюз
Китай
инвестиции
экономика
