Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 08:39

Дед Мороз приедет в Китай из России для празднования Нового года

Титов: в Китае начнут праздновать Новый год с Дедом Морозом из Великого Устюга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Традиционный русский Новый год с участием Деда Мороза, который прибудет в провинцию Шэньси из Великого Устюга, в скором времени начнут праздновать в Китае, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на шестом форуме предпринимателей РФ и КНР в Сиане. По его словам, которые приводит ТАСС, он надеется, что мероприятие удастся провести «несколько раз», в том числе в Пекине.

Мы уже два раза праздновали проводы русской зимы, Масленицу. Думаем, что начнем эту традицию расширять, — отметил он.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза будет находиться в Москве 2 и 3 января следующего года. В частности, состав уже начал свое путешествие 9 ноября. 19 ноября он прибудет во Владивосток. Поезд завершит маршрут 11 января 2026 года в Великом Устюге. Дед Мороз преодолеет более 20 тыс. километров и посетит 70 российских городов. В каждом населенном пункте запланированы развлекательные программы.

Также стало известно, что поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие проехал по Москве. Паровоз заметили на Московском центральном кольце утром 8 ноября — праздничный состав оформлен в сказочной тематике.

Дед Мороз
Китай
Великий Устюг
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что такое алименты и как их взыскать?
«Битву экстрасенсов» хотят запретить после череды резонансных преступлений
Решение суда ЕС не помешало работе «Росатома» в Венгрии
Пушилин раскрыл, почему коррупционный скандал на Украине всплыл лишь сейчас
Спасатели нашли тела двух женщин при тушении пожара в заброшенном доме
Заповедник «Куликово поле» возвращает себе вид как при Дмитрии Донском
Дед Мороз приедет в Китай из России для празднования Нового года
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Раскрыто, сколько американцев заинтересованы материалами по делу Эпштейна
Бурятский язык помог российским военным взять Новое Запорожье
10 лучших маринадов для курицы: сочное мясо без лишних усилий
Контратака ВСУ закончилась гибелью украинских штурмовиков под Сумами
Бывший премьер Украины раскрыл настоящее отношение граждан к Зеленскому
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Мичигане
Мобильным операторам предложили выделить пенсионерам доппакет услуг связи
Фуршетные канапе с виноградом: проверенный рецепт для праздника
«Больше не существует»: стала известна судьба необычного детища Илона Маска
Звезда «Ворониных» намекнула на вторую беременность
Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в Пакистане
Воронежский губернатор раскрыл последствия атаки украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.