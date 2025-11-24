Дед Мороз приедет в Китай из России для празднования Нового года

Дед Мороз приедет в Китай из России для празднования Нового года Титов: в Китае начнут праздновать Новый год с Дедом Морозом из Великого Устюга

Традиционный русский Новый год с участием Деда Мороза, который прибудет в провинцию Шэньси из Великого Устюга, в скором времени начнут праздновать в Китае, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на шестом форуме предпринимателей РФ и КНР в Сиане. По его словам, которые приводит ТАСС, он надеется, что мероприятие удастся провести «несколько раз», в том числе в Пекине.

Мы уже два раза праздновали проводы русской зимы, Масленицу. Думаем, что начнем эту традицию расширять, — отметил он.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза будет находиться в Москве 2 и 3 января следующего года. В частности, состав уже начал свое путешествие 9 ноября. 19 ноября он прибудет во Владивосток. Поезд завершит маршрут 11 января 2026 года в Великом Устюге. Дед Мороз преодолеет более 20 тыс. километров и посетит 70 российских городов. В каждом населенном пункте запланированы развлекательные программы.

Также стало известно, что поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие проехал по Москве. Паровоз заметили на Московском центральном кольце утром 8 ноября — праздничный состав оформлен в сказочной тематике.