В азиатской стране хотят закрыть доступ к соцсетям детям до 16 лет

В Малайзии детям до 16 лет могут запретить создавать аккаунты в соцсетях, заявил министр связи страны Фахми Фадзил. По его словам, которые приводит издание New Straits Times, кабинет министров одобрил инициативу, ограничения начнут действовать с 2026 года.

Мы надеемся, что к следующему году соцсети будут следовать поручению правительства, — сказал Фадзил.

Министр отметил, что меры призвана защитить несовершеннолетних от сексуальных домогательств и киберпреступлений. Он добавил, что Малайзия изучает опыт других стран по этому вопросу, в частности, Австралии.

Ранее газета The Guardian сообщила, что власти Австралии ввели запрет на доступ детей младше 16 лет к большинству популярных социальных сетей. Новые правила вступят в силу 10 декабря.

До этого глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ограничить доступ детей до 16 лет к социальным сетям для борьбы с кибербуллингом и интернет-зависимостью. Изначально запрет планировали ввести для детей до 14 лет, но опыт других стран показал, что ограничения до 16–18 лет более эффективны.