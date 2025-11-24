Юрист объяснил главный нюанс дела о выселении иркутской семьи из дома

Иркутскую семью не могут принудительно выселить из дома, где они прожили 20 лет, после изменения статуса жилья, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, комментируя иск собственника постройки, который спустя несколько лет объявил здание нежилым. По словам правозащитника, требование станет законным, если помещение будет признано непригодным для проживания.
В основе ситуации стоит договор социального найма — инструмент, который в российском праве создает долгосрочную связь гражданина с жилым помещением. Если человек вселен по такому договору, зарегистрирован в квартире, выполняет обязанности нанимателя, он получает не временное размещение, а юридически устойчивое пользование, прекращение которого возможно только по строго ограниченным основаниям. Статья 64 ЖК прямо указывает: переход жилого помещения к другому собственнику не затрагивает существующий договор социального найма, — поделился Русяев.
Он подчеркнул, что приватизация или передача здания в хозяйственное ведение предприятия в 90-е годы не могла автоматически изменить статус жильцов. По словам юриста, новый владелец вступает в уже существующие правоотношения и обязан их учитывать, даже если ему удобнее рассматривать дом как объект имущественного фонда, а не как место жительства граждан.
Требование выселиться возможно лишь тогда, когда суд установит наличие обстоятельств, перечисленных в статье 83 ЖК РФ: разрушение помещения, использование его для целей, не связанных с проживанием, либо систематическое нарушение прав соседей. В рассматриваемой истории подобных фактов не отмечено, поэтому попытка прекратить пользование в административном порядке, без судебной процедуры, не соответствует самому механизму, который заложен законодателем для защиты нанимателя, — добавил Русяев.
Он заключил, что судебная практика Верховного суда по таким делам показывает: если помещение изначально использовалось как жилое, то попытки задним числом объявить его нежилым требуют тщательной проверки. По словам юриста, суды должны учитывать не только формальный статус объекта, но и реальный порядок его использования, продолжительность проживания и связь с системой социального найма.
Ранее сообщалось, что семья из Казани, приобретя квартиру на вторичном рынке, столкнулась с проблемой заселения из-за отказа предыдущей владелицы освободить помещение. Новые собственники оформили ипотечный кредит на покупку недвижимости в 2023 году, но после завершения сделки не могут воспользоваться приобретенным жильем.