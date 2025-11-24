Юрист объяснил главный нюанс дела о выселении иркутской семьи из дома Юрист Русяев: иркутскую семью не могут выселить после смены статуса жилья

Иркутскую семью не могут принудительно выселить из дома, где они прожили 20 лет, после изменения статуса жилья, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, комментируя иск собственника постройки, который спустя несколько лет объявил здание нежилым. По словам правозащитника, требование станет законным, если помещение будет признано непригодным для проживания.

В основе ситуации стоит договор социального найма — инструмент, который в российском праве создает долгосрочную связь гражданина с жилым помещением. Если человек вселен по такому договору, зарегистрирован в квартире, выполняет обязанности нанимателя, он получает не временное размещение, а юридически устойчивое пользование, прекращение которого возможно только по строго ограниченным основаниям. Статья 64 ЖК прямо указывает: переход жилого помещения к другому собственнику не затрагивает существующий договор социального найма, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что приватизация или передача здания в хозяйственное ведение предприятия в 90-е годы не могла автоматически изменить статус жильцов. По словам юриста, новый владелец вступает в уже существующие правоотношения и обязан их учитывать, даже если ему удобнее рассматривать дом как объект имущественного фонда, а не как место жительства граждан.

Требование выселиться возможно лишь тогда, когда суд установит наличие обстоятельств, перечисленных в статье 83 ЖК РФ: разрушение помещения, использование его для целей, не связанных с проживанием, либо систематическое нарушение прав соседей. В рассматриваемой истории подобных фактов не отмечено, поэтому попытка прекратить пользование в административном порядке, без судебной процедуры, не соответствует самому механизму, который заложен законодателем для защиты нанимателя, — добавил Русяев.

Он заключил, что судебная практика Верховного суда по таким делам показывает: если помещение изначально использовалось как жилое, то попытки задним числом объявить его нежилым требуют тщательной проверки. По словам юриста, суды должны учитывать не только формальный статус объекта, но и реальный порядок его использования, продолжительность проживания и связь с системой социального найма.

