HR-эксперт объяснила, когда нужно платить налог на подарки

Работодателям придется заплатить НДФЛ за новогодние подарки дороже четырех тысяч рублей для сотрудников, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она отметила, что подарки более низкой стоимости не облагаются налогом.

Как правило, когда организация выплачивает деньги или предоставляет имущество своим сотрудникам (или другим физическим лицам), она обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и перечислить его в бюджет. Это касается любых доходов, полученных человеком в виде денег или в натуральной форме, — рассказала Санина.

HR-эксперт подчеркнула, что учитывается общая стоимость всех подарков, полученных сотрудником за год. Она посоветовала ввести персонализированный учет подарков в компаниях.

