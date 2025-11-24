День матери
HR-эксперт объяснила, когда нужно платить налог на подарки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работодателям придется заплатить НДФЛ за новогодние подарки дороже четырех тысяч рублей для сотрудников, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она отметила, что подарки более низкой стоимости не облагаются налогом.

Как правило, когда организация выплачивает деньги или предоставляет имущество своим сотрудникам (или другим физическим лицам), она обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и перечислить его в бюджет. Это касается любых доходов, полученных человеком в виде денег или в натуральной форме, — рассказала Санина.

HR-эксперт подчеркнула, что учитывается общая стоимость всех подарков, полученных сотрудником за год. Она посоветовала ввести персонализированный учет подарков в компаниях.

Ранее эксперт по деловому этикету Катерина Мелье рассказала, что подарок от сотрудника должен отвечать предпочтениям начальства. По ее словам, лучше заранее узнать о вкусах и увлечениях руководства.

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

