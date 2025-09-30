Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Кремле заявили, что на фронте бравады со стороны Киева нет

Песков: Киев выступает с бравадами, но на фронте ситуация иная

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Киев позволяет себе бравадные высказывания в адрес Москвы, однако реальная ситуация на фронте существенно отличается от этой риторики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Его комментарий последовал в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о намерении государства завершить конфликт в 2025 году, передает РИА Новости.

Ситуация на линии фронтов совсем иная. Там бравады нет со стороны киевского режима, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что пауза в переговорах между Россией и Украиной появилась из-за нежелания Киева продолжать диалог. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что последний раз стороны встречались 23 июля в Стамбуле, где договорились о создании рабочих групп.

До этого представитель Кремля заявил, что глава Украины Владимир Зеленский пытается продемонстрировать своим западным кураторам, что он «бравый вояка». Однако, по словам Пескова, реальное положение дел на фронте также говорит об обратном.

