В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине Песков: косвенно Германия давно участвует в конфликте на Украине

Косвенно Германия давно уже принимает участие в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле не увидели никаких новаций в последних заявлениях немецкого канцлера Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

Обратили внимание [на заявления Мерца], но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт. Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем, — пояснил представитель Кремля.

Ранее Мерц заявил, что Германия не находится в состоянии войны, но и больше не может считаться страной, живущей в мире. Так он отреагировал на инциденты с дронами в Дании и на земле Шлезвиг-Гольштейн. По его словам, страна должна позаботиться о своей безопасности. Мерц добавил, что происхождение обнаруженных беспилотников пока остается неясным.

До этого политик предложил использовать замороженные российские активы как обеспечение для кредита Украине на сумму около $160 млрд (13,2 трлн рублей). Эксперты считают, что подобная инициатива может увеличить нагрузку на налогоплательщиков ЕС. Примечательно, что ранее Германия и Бельгия выступали против конфискации средств России и передачи их Киеву.