«Шокирующий факт»: в ФРГ заявили об изменении мировой ситуации Мерц считает, что Германия больше не живет в состоянии мира

Геополитическая обстановка для ФРГ существенно поменялась, уверен канцлер страны Фридрих Мерц. Он констатировал, что страна более не пребывает в состоянии мира, пишет Rheinische Post.

Свою позицию канцлер аргументировал текущей международной обстановкой и участившимися инцидентами с беспилотниками. Он охарактеризовал свое заявление как намеренно шокирующее, но отражающее реальное положение дел.

Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира, — указал Мерц.

Особую озабоченность канцлера вызывают недавние полеты неопознанных БПЛА над Данией и федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн. Бундесвер начал разрабатывать секретный план по вопросу противодействия этим объектам.

Ране Мерц предложил задействовать замороженные российские активы как обеспечение для кредита Украине на сумму около $160 млрд (13,2 трлн рублей). Эксперты предупреждают, что такой шаг способен увеличить нагрузку на налогоплательщиков стран ЕС. До сих пор Германия и Бельгия возражали против конфискации средств России и передачи их Украине.