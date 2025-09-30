Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 02:32

«Шокирующий факт»: в ФРГ заявили об изменении мировой ситуации

Мерц считает, что Германия больше не живет в состоянии мира

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Геополитическая обстановка для ФРГ существенно поменялась, уверен канцлер страны Фридрих Мерц. Он констатировал, что страна более не пребывает в состоянии мира, пишет Rheinische Post.

Свою позицию канцлер аргументировал текущей международной обстановкой и участившимися инцидентами с беспилотниками. Он охарактеризовал свое заявление как намеренно шокирующее, но отражающее реальное положение дел.

Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира, — указал Мерц.

Особую озабоченность канцлера вызывают недавние полеты неопознанных БПЛА над Данией и федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн. Бундесвер начал разрабатывать секретный план по вопросу противодействия этим объектам.

Ране Мерц предложил задействовать замороженные российские активы как обеспечение для кредита Украине на сумму около $160 млрд (13,2 трлн рублей). Эксперты предупреждают, что такой шаг способен увеличить нагрузку на налогоплательщиков стран ЕС. До сих пор Германия и Бельгия возражали против конфискации средств России и передачи их Украине.

Фридрих Мерц
ФРГ
дроны
обстановка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выборы — жульнические»: Лавров резко раскритиковал голосование в Молдавии
Вратарь Лобанцев объяснил претензию «Реала» по поводу газона в Алматы
В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.