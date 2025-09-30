Келлог сравнил Европу с детским велосипедом

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог во время выступления на форуме WSF 2025 «Securing Europe: Transatlantic Strategies in a Time of War and Uncertainty» сравнил Европу с детским велосипедом. Вместе с тем он добавил, что странам ЕС не нужны «дополнительные колеса», так как могут справляться с вызовами без помощи США.

Европе больше не нужны дополнительные колеса, вы и так справляетесь сами, — сказал Келлог.

Ранее газета Politico сообщила, что лидеры Евросоюза на саммите в Копенгагене 1 октября обсудят конкретные шаги по усилению безопасности блока, включая инициативу по созданию «стены дронов». По информации издания, причиной проведения встречи стали заявления о предполагаемых нарушениях воздушного пространства стран ЕС.

Инициатива «стена дронов» была выдвинута совместно Германией, Польшей, Финляндией и странами Балтии. Ее цель — развернуть вдоль границы с Россией многоуровневую систему наблюдения и автоматизированную защиту от беспилотников. В настоящее время проект находится в стадии разработки и отбора прототипов.