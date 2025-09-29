Фон дер Ляйен обратилась к Молдавии с одним пожеланием после выборов Фон дер Ляйен заявила о готовности поддержать Молдавию на пути в ЕС

ЕС готов поддержать Молдавию на пути к вступлению в объединение, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Таким образом она отреагировала на итоги парламентских выборов в республике.

Молдавия, у вас снова получилось. <…> Ваш выбор понятен: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем с вами на каждом этапе пути, — написала фон дер Ляйен.

Ранее обнародованные после подсчета почти всех голосов Центризбиркомом Молдавии данные показали, что основанная президентом Майей Санду партия «Действие и солидарность» может сохранить парламентское большинство. После обработки 99,52% протоколов ПДС получила 50,03% голосов. За ней следуют Патриотический блок (24,26%), проевропейская «Альтернатива» (7,99%), Наша партия (6,21%) и «Демократия дома» (5,63%).

Лидер отстраненного от выборов оппозиционного блока «Победа» Илан Шор между тем заявил, что на парламентских выборах в Молдавии произошли массовые фальсификации и вбросы. По его словам, власти также организовали сотни арестов активистов оппозиции в ходе кампании.