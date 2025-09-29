Российским дипломатам в ЕС хотят урезать свободу передвижения

Возможные ограничения на передвижение российских дипломатов в странах ЕС затронут не только официальных представителей, но и других сотрудников миссий, включая членов их семей, сообщает издание EUObserver. По информации издания, в предложении Евросоюза говорится также о распространении мер на технический и обслуживающий персонал дипучреждений.

Они (ограничения. — NEWS.ru) коснутся не только дипломатов, но и персонал российских консульств <...>, членов административно-технического персонала или обслуживающего персонала дипломатических миссий или консульских учреждений <...>, членов их семей, — говорится в сообщении.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия готова дать соразмерный ответ на возможные ограничения со стороны ЕС в отношении передвижения российских дипломатов. Он указал, что подобные шаги будут рассматриваться как враждебные и провокационные.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер сообщил, что у Евросоюза нет юридических оснований для полного отказа в выдаче туристических виз гражданам России. Его заявление стало реакцией на призывы отдельных стран ЕС ввести полный запрет на посещение Европы российскими туристами.