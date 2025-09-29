День Космических войск в 2025 году: кого и как поздравлять

Космический род войск занимается защитой воздушного пространства нашей страны и является самым юным в составе армии России. Соединение было сформировано по приказу президента РФ в 2015 году в составе Воздушно-космических сил. Рассказываем, что это за войска, какие конкретные задачи выполняют, а также когда и как в России отмечают День Космических войск.

Ко Дню Космических войск — 2025: главное о войсках

Плодотворное сотрудничество военных и ученых началось еще во время строительства двух крупнейших космодромов — Байконур и Плесецк. Кроме того, военные занимались не только строительством, но и подготавливали специальные базы для баллистических ракет. Из этого можно сделать вывод, что космонавтика и военное дело всегда были тесно переплетены друг с другом.

Как мы помним, в 1997 году произошло объединение ВКС РФ с Ракетными войсками и войсками РКО. В 2001 году возросла роль космических средств в системе безопасности РФ, поэтому были созданы отдельные Космические войска. Они подчиняются Генштабу Вооруженных сил РФ и главнокомандующему.

Подразделение охраняет существующее воздушно-космическое пространство, проводит разведку, оказывает поддержку с воздуха наземным подразделениям при выполнении различных операций.

Военнослужащие ВКС обязаны защищать промышленные предприятия, военную и гражданскую инфраструктуру, руководство армии и государства. Солдаты предупреждают и отражают неприятельские действия в воздушном пространстве России, отслеживают возможные угрозы из космоса и ликвидируют их при необходимости, используя специальное техническое оснащение.

Каждый день Космические войска России выполняют основные задачи:

Защищают военных и государственных руководителей, войсковые соединения, основные объекты инфраструктуры и значимые промышленные предприятия.

Отслеживают атаки и информируют о них высшее руководство Вооруженных сил России.

Обеспечивают командование армии РФ проверенными сведениями о запуске баллистических ракет другими государствами.

Уничтожают баллистические ракеты, направленные на объекты РФ.

Поддерживают с воздуха наземные подразделения во время проведения войсковых операций.

Отслеживают работу технических средств, находящихся в космосе.

Выявляют угрозы из космоса, принимают меры для их ликвидации.

Занимаются запуском и обслуживанием космических устройств, их систем управления.

Поддерживают рабочее состояние спутников.

Используют спутниковые системы для получения информации с последующим предоставлением данных командованию армии РФ.

Могут нападать на армию противника и применять оружие для защиты РФ.

При помощи этого рода войск осуществляется оборона не только РФ, но и ее стратегических партнеров и союзников. Таким образом служба в войсках воздушно-космической обороны становится более почетной, а праздник — народным.

Попасть в Космические войска не так уж просто. Прием осуществляется по определенным критериям, в которых учитывается физическая подготовка, а также научные и технические способности, то есть кроме хороших физических данных обязательно должна быть специализация в науке, технике или математике, а также проявленный интерес к профессии и опыт работы с космическими технологиями.

Когда отмечают День Космических войск в РФ

В 1995 году 4 октября стал официальным праздником, когда стали отмечать День Ракетных войск стратегического назначения и День Военно-космических сил.

Какого числа отмечают День Космических войск РФ? Его также отмечают 4 октября. Именно в этот день в 1957 году был выведен на орбиту первый искусственный спутник. Событие получило огромный мировой резонанс. За полетом первого спутника наблюдал весь Земной шар.

Мероприятия на День Космических войск 4 октября

Космические войска — подразделение стратегической важности, поэтому показательные выступления перед гражданами, конечно, не проводятся. Однако есть традиции празднования Дня Космических войск РФ, знакомые общественности.

Основной упор делается на телевидение, где в течение дня много внимания уделяется теме освоения космоса, а также информации о военнослужащих в составе этого рода войск. Можно провести этот день за просмотром документальных передач, в которых подробно рассказывается о первом искусственном спутнике Земли, а также о современной космонавтике России. Также можно смотреть демонстрации и репортажи о самых известных космодромах.

В этот день уделяется внимание детям. По всей стране в учебных заведениях проводятся занятия, развивающие познавательные и творческие способности учеников: школьники читают рассказы, делают доклады о космосе, планетах Солнечной системы, космонавтах, проводятся выставки тематических детских рисунков и другие мероприятия.

Музеи устраивают познавательные выставки, где можно окунуться в атмосферу военного могущества России, познакомиться с потенциалом государства в сфере высоких технологий.

В военных вузах и воинских частях ежегодной традицией является проведение митингов и концертов в честь Дня Космических войск России. В 2025 году, так же как и каждый год, будут поздравлять не только действующих военнослужащих, но и ветеранов, которые служили на благо обороны своей страны, работали над созданием космических аппаратов оборонного назначения, осуществляли их запуски.

Многие встречают этот праздник на боевом дежурстве. Ведь Космические войска всегда находятся в полной готовности к обнаружению возможной опасности, которая может угрожать важным объектам военного, экономического и социального значения.

