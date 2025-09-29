В базе «Миротворца» появились новые дети

Более 10 несовершеннолетних из России попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Среди добавленных детей самый младший — девятилетний, также внесены двое по 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро 17 лет. В общей сложности их 13 человек.

Владельцы сайта обвиняют детей в «сознательном нарушении государственной границы» и покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее российский блогер Макс Комикадзe, известный пародиями на украинского президента Владимира Зеленского, также был внесен в «Миротворец». Создатели ресурса обвинили его в покушении на суверенитет Украины и поддержке России.

До этого в базу «Миротворца» внесли 11-летнего мальчика, который в 2015 году в двухлетнем возрасте пересек границу Ростова-на-Дону и ЛНР. Ребенка обвинили в нарушении государственной границы Украины и покушении на ее территориальную целостность. Кроме того, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая была добавлена в базу сайта с аналогичными обвинениями. Спортсменка по этому поводу комментариев не давала.