29 сентября 2025 в 17:57

Стало известно, что грозит охранникам архангельского техникума

СК возбудил дело о небезопасных услугах из-за нападения в архангельском колледже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После инцидента с вооруженным ножом бывшим студентом в архангельском техникуме возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СУ СК России по Архангельской области. Виновным лицам, ответственным за обеспечение безопасности в техникуме, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Расследование ведется по статье о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Следствие установило, что утром 29 сентября 2025 года сотрудник частной охранной организации, работавшей по контракту с учебным заведением, допустил серьезные нарушения. Вследствие отсутствия надлежащего досмотра вооруженный злоумышленник беспрепятственно проник в здание техникума, где нанес ножевые ранения двум работницам.

Нападавшего удалось задержать непосредственно на территории учебного заведения силами самих студентов. Они обезвредили злоумышленника и передали его прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшие женщины экстренно доставлены в медицинские учреждения, где им провели необходимые хирургические операции. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное, они продолжают находиться под наблюдением врачей.

Следователи проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. Органы следствия допрашивают свидетелей инцидента и формируют доказательственную базу по уголовному делу.

Ранее появилась информация, что напавший на Архангельский техникум строительства и экономики 18-летний Артемий Крюков заранее планировал нападение в игре Minecraft. В виртуальном мире он создал локацию, напоминающую реальное ПТУ, и симулировал убийство преподавателей и учеников, с которыми у него были конфликты.

