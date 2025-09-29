Лифтер отправил мясника в нокаут банкой кофе в подмосковном супермаркете

В подмосковном Подольске мужчины устроили скандал в супермаркете из-за банки кофе, сообщил Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы». 32-летний лифтер ударил 40-летнего мясника этой емкостью.

Пострадавший потерял сознание, его госпитализировали. Медики привели его в чувства и наложили швы на открытую рану. Агрессору грозит два года лишения свободы. Другие подробности происшествия неизвестны.

Ранее в центре Санкт-Петербурга задержали пятерых мигрантов по подозрению в избиении мужчины. Конфликт произошел после перепалки в магазине и мог быть связан с продавщицей, оштрафованной за нарушение миграционного законодательства. Пострадавший — 23-летний иностранец. Подозреваемых в возрасте от 22 до 40 лет задержали в течение нескольких часов, против них возбудили дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Все заключены под стражу.

Суд в Кемеровской области до этого приговорил 49-летнего жителя региона к девяти годам заключения в колонии строгого режима за убийство соседки. Преступление было совершено с использованием мачете. Конфликт начался с замечания потерпевшей о слишком громкой музыке. Словесная перепалка быстро переросла в нападение.