23 сентября 2025 в 10:17

Россиянин зарубил соседку мачете и лишился свободы

В кемеровских Мысках зарубившего соседку мачете мужчину приговорили к колонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Московский городской суд Кемеровской области вынес приговор 49-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве соседки, которую тот зарубил мачете, сообщает Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру. Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, конфликт разгорелся в январе 2025 года. Потерпевшая сделала замечание обвиняемому из-за громкой музыки. Ссора между соседями быстро переросла в нападение. Фигурант набросился на женщину с мачете, нанеся ей два удара в область шеи. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Мужчина признал свою вину лишь частично. Кроме тюремного срока, суд обязал его выплатить родственникам погибшей 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее стало известно, что житель Бурятии зарубил обидчика своей жены топором в ходе празднования Нового года. Инцидент произошел в Гусиноозерске, когда мужчина увидел, как пьяный приятель схватил его супругу за волосы. Он потребовал ее отпустить, заподозрив попытку изнасиловать, но в ответ получил удар по лицу.

