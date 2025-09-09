Россиянин до смерти забил топором пьяного обидчика своей жены В Бурятии местный житель ударил топором пристававшего к его жене знакомого

Житель Гусиноозерска в Бурятии зарубил обидчика своей жены топором во время празднования Нового года. Мужчина увидел, как пьяный приятель схватил его супругу за волосы. Посчитав, что обидчик хочет изнасиловать женщину, он потребовал ее отпустить, однако в ответ получил удар по лицу.

После этого избитый мужчина вышел во двор, взял топор, и, вернувшись в дом, шесть раз ударил знакомого по голове. От полученных травм потерпевший скончался в центральной районной больнице спустя три дня. Действия обвиняемого суд квалифицировал как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Мужчину признали виновным и назначили ему полтора года ограничения свободы.

Ранее в Бурятии 32-летняя женщина поругалась с супругом и выпрыгнула из автомобиля прямо во время движения. По данным правоохранителей, автомобилем ВАЗ-21093 управлял мужчина, не имеющий на это прав. Он, как и спутница, был в состоянии алкогольного опьянения.

До этого житель Воскресенска напал на пожилую соседку и нанес ей несколько ударов обухом топора. Предположительно, мужчина пришел в ярость, когда женщина потребовала от него вернуть долг. Спасти пострадавшую не удалось, возбуждено уголовное дело об убийстве.