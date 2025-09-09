Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 12:52

Россиянин до смерти забил топором пьяного обидчика своей жены

В Бурятии местный житель ударил топором пристававшего к его жене знакомого

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Гусиноозерска в Бурятии зарубил обидчика своей жены топором во время празднования Нового года. Мужчина увидел, как пьяный приятель схватил его супругу за волосы. Посчитав, что обидчик хочет изнасиловать женщину, он потребовал ее отпустить, однако в ответ получил удар по лицу.

После этого избитый мужчина вышел во двор, взял топор, и, вернувшись в дом, шесть раз ударил знакомого по голове. От полученных травм потерпевший скончался в центральной районной больнице спустя три дня. Действия обвиняемого суд квалифицировал как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Мужчину признали виновным и назначили ему полтора года ограничения свободы.

Ранее в Бурятии 32-летняя женщина поругалась с супругом и выпрыгнула из автомобиля прямо во время движения. По данным правоохранителей, автомобилем ВАЗ-21093 управлял мужчина, не имеющий на это прав. Он, как и спутница, был в состоянии алкогольного опьянения.

До этого житель Воскресенска напал на пожилую соседку и нанес ей несколько ударов обухом топора. Предположительно, мужчина пришел в ярость, когда женщина потребовала от него вернуть долг. Спасти пострадавшую не удалось, возбуждено уголовное дело об убийстве.

убийства
Бурятия
суды
топоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Протестующие в Непале избили бывшего премьера и главу МИД
Женщина стала матерью после шести рецидивов рака
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.