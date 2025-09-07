Россиянин не захотел возвращать долг соседке и взялся за топор

Россиянин не захотел возвращать долг соседке и взялся за топор СК: в Подмосковье сосед убил пенсионерку топором из-за долга

Житель Воскресенска напал на пожилую соседку и нанес ей несколько ударов обухом топора, сообщает подмосковное управление СК России. Предположительно, мужчина пришел в ярость, когда женщина потребовала от него вернуть долг.

Инцидент произошел 5 сентября. Обвиняемый поссорился с 84-летней соседкой в коридоре общежития. Схватил топор и несколько раз ударил ее обухом по голове и лицу. Спасти пострадавшую не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

