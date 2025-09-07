Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 09:23

Россиянин не захотел возвращать долг соседке и взялся за топор

СК: в Подмосковье сосед убил пенсионерку топором из-за долга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Воскресенска напал на пожилую соседку и нанес ей несколько ударов обухом топора, сообщает подмосковное управление СК России. Предположительно, мужчина пришел в ярость, когда женщина потребовала от него вернуть долг.

Инцидент произошел 5 сентября. Обвиняемый поссорился с 84-летней соседкой в коридоре общежития. Схватил топор и несколько раз ударил ее обухом по голове и лицу. Спасти пострадавшую не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее пациентка петербургского пансионата умерла после избиения. Отмечается, что главная подозреваемая — 94-летняя соседка жертвы по палате. Сиделка учреждения заявила, что зашла в комнату, где проживали две пенсионерки. Там она увидела, как 94-летняя пациентка бьет 84-летнюю соседку по голове.

Пожилую потерпевшую госпитализировали с травмами головы. Однако в нейрореанимации пенсионерка умерла.

Тем временем родственники убитой пенсионерки из Арамиля Свердловской области Татьяны Грибановой назначили вознаграждение в 300 тысяч рублей за помощь в поимке преступника. 64-летняя женщина была жестоко убита, когда возвращалась из салона красоты, расположенного в Екатеринбурге.

Подмосковье
Следственный комитет
убийства
топоры
пенсионерки
