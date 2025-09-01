День знаний — 2025
В российском городе после избиения скончалась пенсионерка

В петербургском пансионате одна пенсионерка до смерти избила другую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациентка петербургского пансионата умерла после избиения, сообщил портал Neva.Today. Отмечается, что главная подозреваемая — 94-летняя соседка жертвы по палате.

Сиделка учреждения заявила, что зашла в комнату, где проживали две пенсионерки. Там она увидела, как 94-летняя пациентка бьет 84-летнюю соседку по голове.

Как сообщается, пожилую потерпевшую госпитализировали с травмами головы. Однако в нейрореанимации пенсионерка умерла. На данный момент полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что трое мужчин из Ленинградской области избили и похитили 23-летнего молодого человека. Поводом стала ревность одного из злоумышленников, девушка которого общалась с пострадавшим. Отец потерпевшего сумел помешать обидчикам, начав преследование похитителей и обратившись в полицию. Вскоре правоохранители обнаружили заявителя и его 23-летнего сына в лесу неподалеку от деревни Авдетово.

