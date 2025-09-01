В российском городе после избиения скончалась пенсионерка В петербургском пансионате одна пенсионерка до смерти избила другую

Пациентка петербургского пансионата умерла после избиения, сообщил портал Neva.Today. Отмечается, что главная подозреваемая — 94-летняя соседка жертвы по палате.

Сиделка учреждения заявила, что зашла в комнату, где проживали две пенсионерки. Там она увидела, как 94-летняя пациентка бьет 84-летнюю соседку по голове.

Как сообщается, пожилую потерпевшую госпитализировали с травмами головы. Однако в нейрореанимации пенсионерка умерла. На данный момент полиция проводит проверку.

