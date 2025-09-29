«У них дело дрянь»: политолог об истинном смысле слов Вэнса про Tomahawk Политолог Перенджиев: передача Киеву Tomahawk говорит о дефиците оружия у Запада

Передача Вооруженным силам Украины американских крылатых ракет Tomahawk может свидетельствовать о дефиците альтернативных видов вооружения у Запада, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, это может значительно сократить возможности для оказания военной помощи Киеву.

Если дело дошло до того, что западные страны начинают переходить к разговору о Tomahawk, значит, дело действительно уже дрянь у них. Раз они уже ничего не могут противопоставить. Мы говорим о том, что за Украиной стоит целый коллективный Запад. Он мог бы добавить оружие, наемников и людей. А получается, что уже возникают проблемы с оружием, — пояснил Перенджиев.

Ранее специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что Белый дом пока не решил, поставлять ли крылатые ракеты Tomahawk другим странам НАТО для передачи Украине. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский лично запросил это вооружение.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов ранее заявил, что ВСУ смогут использовать Tomahawk только после получения комплекса Typhon. По его словам, альтернативные варианты исключены на фоне соблюдения договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США.