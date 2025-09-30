Следствие по убийству Парубия стало секретным

Из судебного реестра Украины исчезли какие-либо упоминания об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщает Страна.ua. Причины этого неизвестны — с момента убийства прошел месяц. Политик был застрелен во Львове.

На ваш запрос не найдено ни одного документа, — говорится в сообщении на сайте.

Ранее Верховная рада проголосовала за присвоение звания Героя Украины убитому Парубию. Политик известен как один из ключевых участников Евромайдана. Также его связывают с массовым убийством в одесском Доме профсоюзов.

Командир отряда специального назначения «Ахмат» Министерства обороны России Апти Алаудинов назвал убийство политика «сигналом для всей украинской власти». По мнению боевого генерала, Парубий получил то, чего и заслуживал.

Мужчина, подозреваемый в убийстве Парубия, признался на суде, что совершил преступление из мести к руководству страны. Он также попросил обменять его на военнопленного, чтобы он мог поехать на фронт и найти тело своего сына. До мобилизации он был IT-специалистом, с мая 2023 года его местонахождение неизвестно.