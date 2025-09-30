Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 12:07

Следствие по убийству Парубия стало секретным

Дело об убийстве экс-спикера Рады Парубия засекречено

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из судебного реестра Украины исчезли какие-либо упоминания об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщает Страна.ua. Причины этого неизвестны — с момента убийства прошел месяц. Политик был застрелен во Львове.

На ваш запрос не найдено ни одного документа, — говорится в сообщении на сайте.

Ранее Верховная рада проголосовала за присвоение звания Героя Украины убитому Парубию. Политик известен как один из ключевых участников Евромайдана. Также его связывают с массовым убийством в одесском Доме профсоюзов.

Командир отряда специального назначения «Ахмат» Министерства обороны России Апти Алаудинов назвал убийство политика «сигналом для всей украинской власти». По мнению боевого генерала, Парубий получил то, чего и заслуживал.

Мужчина, подозреваемый в убийстве Парубия, признался на суде, что совершил преступление из мести к руководству страны. Он также попросил обменять его на военнопленного, чтобы он мог поехать на фронт и найти тело своего сына. До мобилизации он был IT-специалистом, с мая 2023 года его местонахождение неизвестно.

Андрей Парубий
происшествия
убийства
следствие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь из РФ об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.