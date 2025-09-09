Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 14:09

Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию

Спортсмен Чистяков заявил, что сохраняет мотивацию и будет повышать свой уровень

Степан Чистяков (на первом плане) Степан Чистяков (на первом плане) Фото: Максим Киселев/ТАСС

Чемпион мира среди юниоров по конькобежному спорту Степан Чистяков в ходе пресс-конференции на тему: «Союз конькобежцев России: на пути к Олимпиаде» заявил, что продолжит совершенствовать свой уровень внутри России, передает корреспондент NEWS.ru. Так спортсмен отреагировал на свое отсутствие в списке на участие в олимпийской квалификации.

Когда увидел в списке только женские фамилии подумал, что может быть будет какой-то второй лист. Посмотрев более внимательно понял, что, к сожалению, состав окончательный. Был очень рад увидеть в нем Александру [Саютину], — сказал Чистяков.

Конькобежец подчеркнул, что он по-прежнему сохраняет мотивацию и продолжает работать. По его словам, придет время, и «мы поедем всем своим большим составом биться за медали».

Ранее российская конькобежка Александра Саютина узнала о попадании в список участников квалификации ОИ на сборах. Она рассказала, что ей об этом сообщил тренер. У Саютиной сразу появились вопросы, какие ограничения и как российских спортсменов допустили к ОИ.

Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
