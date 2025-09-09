Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:54

На Украине назвали Орбана российским разведчиком из-за одной фразы

В СНБО обвинили Орбана в связях с СВР из-за идеи раздела Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сотрудничает со Службой внешней разведки России, о чем говорят его высказывания о разделе Украины на три части, заявил в ходе телемарафона глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко. По его мнению, только связанные с СВР лица делают подобные заявления.

Это озвучивают регулярно люди, которые сотрудничают со Службой внешней разведки России — это как русскоязычные блогеры, россияне определенные, которые живут на Западе, так и один известный подсанкционный блогер — Алексей Арестович. <...> И в данном случае Орбан повторил полностью то, что озвучивается, скажем, неофициально, — высказался Коваленко.

Ранее Орбан заявил, что Украина может быть разделена на три зоны в ходе переговоров о гарантиях безопасности. Он отметил, что российская зона уже функционирует, а обсуждения сейчас касаются лишь ее размеров и формата демилитаризованной территории.

Позже военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что премьер-министр Венгрии допустил неточность, обсуждая возможное разделение Украины на три зоны. По словам журналиста, корректнее говорить, что «российской части Украины» не будет, будет Россия, и «украинской» зоны не будет, вместо нее будет западная.

Виктор Орбан
Венгрия
СВР
СНБО
Украина
