«Нужно немного поправить»: Котенок о словах Орбана по разделению Украины Военкор Котенок: Орбан ошибся при гипотетическом разделении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил небольшую ошибку, когда описывал план разделения Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале. Европейский политик предложил формировать в стране три зоны — российскую, демилитаризованную и украинскую.

В данном случае Орбана нужно немного поправить. Никакой «российской части Украины» не будет, будет именно Россия. И «украинской» тоже не будет — будет западная, — уточнил Котенок.

По словам военкора, Киеву не удастся сохранить субъектность закрепленных за ним регионов. При этом дискуссия по демилитаризованной зоне еще даже не начиналась, добавил военкор.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что при президенте Владимире Зеленском подписание мира невозможно. По словам политика, лидер не обладает самостоятельностью для принятия ключевых решений.

При этом венгерский аналитик, эксперт Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что власть Зеленского ждет быстрый крах в случае прекращения энергетических поставок из ЕС. Остановка поставок газа и электроэнергии из Венгрии и Словакии может стать критической для Киева, уточнил специалист.