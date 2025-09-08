Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:54

«Нужно немного поправить»: Котенок о словах Орбана по разделению Украины

Военкор Котенок: Орбан ошибся при гипотетическом разделении Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил небольшую ошибку, когда описывал план разделения Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале. Европейский политик предложил формировать в стране три зоны — российскую, демилитаризованную и украинскую.

В данном случае Орбана нужно немного поправить. Никакой «российской части Украины» не будет, будет именно Россия. И «украинской» тоже не будет — будет западная, — уточнил Котенок.

По словам военкора, Киеву не удастся сохранить субъектность закрепленных за ним регионов. При этом дискуссия по демилитаризованной зоне еще даже не начиналась, добавил военкор.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что при президенте Владимире Зеленском подписание мира невозможно. По словам политика, лидер не обладает самостоятельностью для принятия ключевых решений.

При этом венгерский аналитик, эксперт Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что власть Зеленского ждет быстрый крах в случае прекращения энергетических поставок из ЕС. Остановка поставок газа и электроэнергии из Венгрии и Словакии может стать критической для Киева, уточнил специалист.

Юрий Котенок
Виктор Орбан
Украина
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Россиянам дали прогноз по курсу доллара на осень
«Нужно немного поправить»: Котенок о словах Орбана по разделению Украины
Финансист развеял миф о преимуществах цифрового рубля перед депозитами
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.