Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре: что известно, связь с США

Сегодня, 9 сентября, Израиль нанес авиаудары по столице Катара Дохе, где находились высокопоставленные лица из палестинского движения ХАМАС, сообщил израильский 12-й канал. Какие подробности известны об этом?

Что известно об ударе Израиля по Катару 9 сентября

Армия Израиля 9 сентября с помощью военно-воздушных сил (ВВС) нанесла точечный удар по руководству ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского оборонного ведомства.

«В течение многих лет эти члены руководства ХАМАС руководили операциями террористической организации, несут прямую ответственность за жестокую резню 7 октября, а также организуют и управляют войной против Государства Израиль. Перед нанесением удара были приняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения, в том числе использовались высокоточные боеприпасы и дополнительные разведданные», — говорится в заявлении.

Представители ведомства не уточнили, в каком конкретно городе были нанесены удары.

По данным телеканала Al Jazeera, в Дохе нападению подверглась делегация палестинского движения ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Атака была совершена в тот момент, когда присутствующие обсуждали предложение США по решению кризиса в Газе, добавил источник. По его информации, предварительно, в результате ударов погиб главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя.

Халиль аль-Хайя Фото: Icana News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как военкоры отреагировали на удар Израиля по Катару

Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание, что Израиль присвоил операции кодовое имя «Вершина огня» (Operation Pinnacle of Fire) и заявляет, что она проводилась при участии американской разведки. По мнению военкоров, переговоры были ловушкой.

«Сообщается, что под удар попала делегация, прибывшая в Доху для обсуждения предложения Трампа по завершению конфликта. Фактически переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников были подготовленной ловушкой», — говорится в сообщении канала.

Военный блогер Олег Царев считает, что проведение этой операции без согласования с Вашингтоном было бы невозможным.

«Катар — важнейший союзник США в регионе: крупнейшая военная база Аль-Удейд и штаб Центркома располагаются всего в 20 километрах от города, и без согласования с Вашингтоном подобная операция была бы невозможна — израильская авиация не смогла бы действовать вблизи американских позиций без риска быть сбитой ПВО», — заявил он в личном блоге.

Военный эксперт Борис Рожин, комментируя удар по руководству ХАМАС, заявил, что «международное право давно умерло».

«Израильские источники подтвердили (ЦАХАЛ тоже подтвердила), что целью ударов по столице Катара были члены переговорной группы ХАМАС. Они как раз обсуждали „американское мирное предложение“. Как иранцы до этого. Это в том числе к вопросу о „переговорах с США“. Международное право давно умерло. Границы сами по себе ничего не значат», — написал он в авторском Telegram-канале.

