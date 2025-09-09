В МИД обратились к миру с призывом после атак Киева на российские регионы

В МИД обратились к миру с призывом после атак Киева на российские регионы Захарова призвала мировое сообщество дать оценку атакам Киева по РФ 8-9 сентября

Россия призвала международное сообщество дать принципиальную оценку обстрелам украинских сил по российским регионам, которые были совершены 8-9 сентября, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем комментарии, опубликованном на сайте ведомства, дипломат охарактеризовала эти действия как варварские атаки, направленные против мирного населения российских регионов.

Захарова напомнила, что Донецк подвергся удару в день 82-й годовщины его освобождения от нацистских захватчиков. Она также отметила, что в ночь на 9 сентября аналогичные инциденты произошли и на территории других субъектов Российской Федерации.

По ее словам, удары наносились целенаправленно по гражданской инфраструктуре с применением западных вооружений. Захарова подчеркнула, что страны-поставщики оружия, включая постоянных членов Совбеза ООН, попустительствуют этим действиям Киева.

Призываем ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку варварским действиям Киева, всеми способами демонстрирующего намерение продолжать вооруженное противостояние, — сказала Захарова.

Дипломат обвинила Владимира Зеленского в использовании тактики ложных обвинений в адрес России. Она заявила, что подобные методы саботируют все мирные инициативы, которые продолжает поддерживать российская сторона.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Калининский район Донецка. Беспилотник ударил по парку «Гулливер» — он был недавно открыт после реконструкции и являлся популярным местом отдыха горожан. Позже следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Умышленные уничтожение и повреждение имущества».