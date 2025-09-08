Атака ВСУ на Донецк стала уголовным делом СК: уголовное дело заведено после массированной атаки ВСУ на Донецк

Уголовное дело возбудили следователи после массированной атаки Донецка 7 сентября, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранение получили шесть мирных жителей, в том числе ребенок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями «Покушение на убийство двух и более лиц», «Умышленные уничтожение и повреждение имущества». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сказала она.

Как ранее рассказал глава ДНР Денис Пушилин, инцидент произошел накануне вечером в Калининском районе города. Беспилотник атаковал территорию парка «Гулливер» — он был недавно открыт после реконструкции и являлся популярным местом отдыха горожан. Ситуация в городе остается напряженной, власти призывают жителей соблюдать осторожность.

Минувшей ночью над российскими регионами были ликвидированы семь украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, над территорией Тульской и Смоленской областей уничтожили три и два БПЛА соответственно, по одному — над Брянской и Рязанской областями.

До этого в телефонах сдавшихся в плен украинских военнослужащих обнаружены видео, на которых запечатлены обстрелы автомобилей с гражданскими. Предположительно, ВСУ совершили преступления на Южно-Донецком направлении.