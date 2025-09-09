Археологи сделали новое открытие на Алтае

В природном комплексе Катанда-I на Алтае археологи обнаружили следы кочевой империи, исчезнувшей в начале VI века н. э., сообщает Международный центр алтаистики и тюркологии. Заведующий лабораторией древней и средневековой археологии Николай Серегин отметил, что обычно такие объекты содержат лишь конструкции и следы тризны, но в одной из оградок в Катанде-I были найдены редкие предметы: миниатюрный железный наконечник копья, бронзовая пряжка, железная стамеска и элементы пояса.

