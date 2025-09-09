Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 20:43

Археологи сделали новое открытие на Алтае

На Алтае обнаружили следы исчезнувшей кочевой империи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В природном комплексе Катанда-I на Алтае археологи обнаружили следы кочевой империи, исчезнувшей в начале VI века н. э., сообщает Международный центр алтаистики и тюркологии. Заведующий лабораторией древней и средневековой археологии Николай Серегин отметил, что обычно такие объекты содержат лишь конструкции и следы тризны, но в одной из оградок в Катанде-I были найдены редкие предметы: миниатюрный железный наконечник копья, бронзовая пряжка, железная стамеска и элементы пояса.

Чаще всего на таких объектах нет находок — археологи фиксируют только различные конструкции и следы тризны. Однако в одной из оградок, исследованных нами на памятнике Катанда-I, были обнаружены редчайшие предметы — миниатюрная копия железного наконечника копья, бронзовая пряжка, железная стамеска и элементы пояса, — сказал специалист.

Ранее в иракском поселении Телль-Фара археологи нашли остатки древнего города, уничтоженного потопом. По оценкам ученых, катастрофа произошла около 20 тысяч лет назад из-за резких климатических изменений, вызвавших наводнения. Исследователи сопоставили данные о кольцах деревьев, вулканических отложениях и магнитных аномалиях с древними мифами, что, по их мнению, подтверждает версию о глобальном катаклизме в древности.

Алтай
империи
археологи
находки
