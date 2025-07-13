«Смешно смотреть»: Путин раскрыл, за что Британия и Франция не любят Россию

«Смешно смотреть»: Путин раскрыл, за что Британия и Франция не любят Россию Путин: Британия и Франция винят Россию в распаде своих империй

Великобритания и Франция до сих пор обвиняют Россию в распаде своих колониальных империй, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, этот исторический негатив сохраняется в отношениях стран и проявляется в современной политике.

В некоторых бывших колониальных империях — в Великобритании, во Франции — считают нас виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память, исторический негатив сохраняются до сих пор. <...> Смешно на это смотреть, — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что СССР вместе с США содействовали обретению независимости колоний после Второй мировой войны. По его словам, процесс деколонизации был частью глобальной трансформации мира, которую некоторые страны Запада до сих пор воспринимают болезненно.

Ранее Путин рассказал, что Запад начал считаться с Россией только после демонстрации ею суверенной позиции и способности отстаивать свои интересы. По мнению главы государства, корень противоречий лежит не в идеологии, а в геополитических приоритетах.