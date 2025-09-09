Пропала экс-супруга осужденного за мошенничество крымского застройщика

Бывшая супруга крымского застройщика Дмитрия Олишевича, приговоренного к шести годам за мошенничество, пропала в поселке Архипо-Осиповка Краснодарского края, сообщает Telegram-канал SHOT. 47-летняя Елена ушла из дома утром 4 сентября, взяв только паспорт, и не вернулась.

По камерам видеонаблюдения женщину видели несколько раз на улицах поселка, затем след пропал. С тех пор ее местоположение неизвестно. После развода Елена получила часть имущества и планировала повторно выйти замуж.

У женщины были затруднены речь и движения. Полиция рассматривает несколько версий исчезновения, включая несчастный случай, самоубийство и возможное убийство.

