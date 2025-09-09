Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 20:42

Пропала экс-супруга осужденного за мошенничество крымского застройщика

Экс-супруга крымского застройщика Олишевича пропала в Краснодарском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая супруга крымского застройщика Дмитрия Олишевича, приговоренного к шести годам за мошенничество, пропала в поселке Архипо-Осиповка Краснодарского края, сообщает Telegram-канал SHOT. 47-летняя Елена ушла из дома утром 4 сентября, взяв только паспорт, и не вернулась.

По камерам видеонаблюдения женщину видели несколько раз на улицах поселка, затем след пропал. С тех пор ее местоположение неизвестно. После развода Елена получила часть имущества и планировала повторно выйти замуж.

У женщины были затруднены речь и движения. Полиция рассматривает несколько версий исчезновения, включая несчастный случай, самоубийство и возможное убийство.

Ранее пенсионера Александра Шаврова, пропавшего в лесах Бокситогорского района 24 августа, обнаружили живым спустя 16 дней поисков. 68-летний мужчина все это время скрывался в охотничьем домике в глухой болотистой местности, где даже отметил свой день рождения.

До этого жительница индийской деревни Аттамау в штате Уттар-Прадеш обнаружила своего пропавшего мужа спустя семь лет, когда увидела его на недавно опубликованном видео в соцсетях. Мужчина исчез в 2018 году, ровно через год после женитьбы.

