Женщина нашла пропавшего мужа после видео в Cети Женщина из Индии нашла исчезнувшего мужа спустя семь лет после видео в Cети

Жительница индийской деревни Аттамау в штате Уттар-Прадеш обнаружила своего пропавшего мужа спустя семь лет, когда увидела его на недавно опубликованном видео в соцсетях, передает Deccan Herald. Мужчина исчез в 2018 году, ровно через год после женитьбы.

Джитендра работал разнорабочим на заводе в Пенджабе. Его семья и беременная супруга полагали, что он погиб. Полицейские закрыли дело об исчезновении из-за истечения срока давности. Недавно женщина увидела в соцсетях ролик, на котором узнала своего мужа. После непродолжительного расследования выяснилось, что Джитендра все это время жил с другой женщиной.

Жена незамедлительно уведомила полицию о случившемся, что привело к возобновлению расследования исчезновения мужчины. По данным источника в правоохранительных органах, Джитендру в ближайшее время вернут домой.

Ранее в США суд вынес приговор мужчине, который инсценировал свою смерть. 45-летний Райан Боргвардт из Висконсина признан виновным в создании препятствий для работы полиции. Ему назначено наказание в виде 89 дней тюремного заключения — столько же дней он числился пропавшим.