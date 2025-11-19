Ушел вслед за матерью: любитель скал погиб в Крыму

25-летний житель Крыма Семен Зуев найден мертвым после трехдневных поисков в горах. NEWS.ru рассказывает об обстоятельствах, при которых погиб молодой человек.

Любил скалы и погиб на них

Волонтеры искали Семена Зуева три дня. Все знали, что молодой человек отправился в очередной поход на скалы.

Семену было 25 лет. Родители переехали в Крым, когда мальчику было всего четыре года, и, как говорит отец, тот сразу влюбился в скалы, пишет aif.ru.

«Он просто наслаждался жизнью. Последнее время жил с друзьями на мысе Фиолент. Он вырос на этих скалах, он всю жизнь там прожил. С восьми лет он прыгал с двадцатиметровых скал в воду. Это его родные пенаты. Здесь он и погиб», — говорит отец молодого человека Александр Зуев.

Мыс Фиолент в Крыму Фото: Irina Afonskaya/imageBROKER.com/Global Look Press

Мечтал о столярной мастерской

Друзья говорят о Семене как о крайне открытом человеке. Все знали, что он очень любил работать руками.

«У него было много планов. Мы хотели построить мастерскую. Место есть, у него фундамент уже [был] готов. Он очень любил изготавливать что-то руками. Создавал мебель, деревянные предметы дизайна. Семен закончил обучение на краснодеревщика, колледж после армии. Создавал свою продукцию. Были у нас планы сделать маленькую домашнюю такую столярку, в которой можно какие-то штучные вещи собирать руками из дерева. Он очень этим горел, говорил, что будет продвигать свою линию», — рассказывает отец.

Открытием своего дела Семен планировал заняться как раз зимой, а конец сезона решил провести на Фиоленте.

«Там такой дикий лагерь Фиолент — это обрыв восьмидесятиметровый с дикими скалами и растительностью, который тянется на несколько километров вдоль побережья Севастополя. Там наверху — дачные поселки, а внизу — всякие дикие пляжи, труднодоступные в основном. И там есть несколько стоянок, вот на одной из них он жил с друзьями. Они проводили там лето, что-то он там зарабатывал на каких-то ближайших дачах. Руками помогал, ему этого хватало, чтобы жить», — делится Зуев-старший.

Галечный пляж у мыса Фиолент Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Искали три дня

Последние пару молодой человек созванивался с отцом и делился впечатлениями от вольного образа жизни, но затем вдруг пропал. Отец забеспокоился не сразу, потому что в горах были проблемы со связью.

«Я, признаться, думал, что он на даче у друзей. А потом стало понятно, что там его нет и вообще никто не знает, где он. Мы начали поиски», — делится отец.

Лишь спустя три дня мужчине поступил звонок от друзей его сына. Они сказали, что Семен скончался.

«Позвонили и сказали, что его уже поднимают. Это был шок. Я был на беседе у следователя, который принимал тело, когда их вызвали на обрыв. Он мне сказал, что Семен, видимо, там два или три дня уже находился. Либо он сорвался со скалы и разбился, либо замерз, подробности сейчас выясняют криминалисты», — говорит отец.

Ушел вслед за мамой

Отдельно усугубляет картину тот факт, что в феврале погибла мать Семена — джазовая исполнительница Наталья Немеляйнен. Ее убил пьяный сосед, ворвавшись на дачу. Он нанес женщине несколько ударов кирпичом по голове. Спасти ее не удалось.

«Мы только оправились с Семеном от этой трагедии, планировали отремонтировать её дом и вдохнуть в него жизнь. А тут такое горе», — сетует отец.

